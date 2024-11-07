Ege Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü tarafından "Organ Bağışı Haftası" etkinlikleri kapsamında “Korneanın Sesi Konseri” gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Afisinde yapılan etkinlikte EÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Yılmaz Demirtaş, Cem Cansız ve Ersin İşitmez sahne aldı. Konserde Aşık Veysel ve Neşet Ertaş’ın türküleriyle organ bağışına dikkat çekildi.

Organ bağışı farkındalığını artırmak, organ bağışı konusunda bireylerin sosyal sorumluluk bilincini yükseltmek ve halkın bağışta bulunma davranışını teşvik etmek amacıyla yapılan programa, EÜ Organ Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Şahin, akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan EÜ Organ Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Şahin, “Hepinizi Organ Bağışı Haftası etkinliğimizde görmekten mutluluk duyuyorum. Bu hafta, hayat kurtarmanın ve umudu yeniden yeşertmenin önemini vurgulamak için buradayız. Organ bağışı, bir hayatı sonsuza dek değiştirme gücüne sahiptir. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada organ bekleyen binlerce insan, sağlıklı bir yaşama kavuşmayı umutla bekliyor. Günümüzde organ nakli sayesinde her yıl birçok insan hayata tutunuyor; ancak ne yazık ki, organ bağışında yetersiz kalan rakamlar nedeniyle birçok insan bekleme listelerinde hayatını kaybediyor. Organ bağışının önemi, sadece tıbbi bir konudan ibaret değil; bu, aynı zamanda bir toplumsal dayanışma, insanlık ve kardeşlik göstergesidir. Bağışladığımız her organ, bir başkasına yeni bir hayat, yeni bir umut, yeni bir başlangıç demektir. Bu anlamda, Organ Bağışı Haftası toplumsal bilincimizi artırmak, dayanışma ruhumuzu güçlendirmek ve gelecekte daha çok hayat kurtarmak adına büyük bir fırsattır.” dedi.

“Her bağışın yeni bir yaşama dönüşmesini umuyoruz”

Prof. Dr. Şahin, “Geleceğe baktığımızda, toplum olarak organ bağışına dair farkındalığımızın artmasıyla birlikte, bekleme listelerinin giderek azalmasını ve her bağışın yeni bir yaşama dönüşmesini umuyoruz. Bu süreçte gençlerimize, çocuklarımıza organ bağışının önemini anlatmalı, onları da bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Unutmayalım ki geleceğin dünyasını bugünkü adımlarımız şekillendirecek. Sizlere son olarak çağrım şu: Hep birlikte, organ bağışı konusunda farkındalığı artırarak daha fazla hayat kurtarabiliriz. Bugün burada verdiğimiz her destek, yarın bir başkasının yaşama şansı olabilir. Gelin, hep birlikte bu bilinci yayalım ve gelecekte daha fazla insanın umutlarına kavuşmasına katkıda bulunalım. Katılımınız için teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.

Konser sonrasında Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta katılımcılar organ bağışında bulundu.