Araştırma üniversitesi statüsü ile çalışmalarını daha nitelikli bir konsepte taşıyan Ege Üniversitesinde, laboratuvarın fiziki ve teknik altyapıları yenilenerek güçlendirildi.

Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğüne Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ve 12. Kalkınma Planı hedefleri kapsamında bilim ve teknoloji öncelikli araştırma geliştirme faaliyetlerine devam eden Ege Üniversitesinde laboratuvarların alt yapısı yeni nesil cihaz ve teknolojilerle donatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda birçoğu tematik olmak üzere binin üzerinde eğitim ve araştırma laboratuvarı daha etkin bir ekosisteme kavuştu. Bu çalışmalar ve yatırımlar hem bilimsel araştırmalara hem de Ar- Ge ve inovasyon içerikli yenilikçi ve girişimci faaliyetlere de yansıdı.

Araştırma geliştirme ve inovasyon öncelikli çalışmalarda güçlü bir laboratuvar alt yapısının son derece önemli olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemizi daha ileriye taşımak adına ülkemizin geleceğine katkı sunacak çalışmalarımıza büyük bir gayret ve motivasyonla devam ediyoruz. Oluşturduğumuz bilim üretme ekosistemi içerisinde bilimsel araştırmalarımızı ve yenilikçi projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kısa süre sonra 70’inci yılını kutlayacağımız köklü bilim çınarımızın daha da büyümesi ve ileriye gitmesi için bir yandan fiziki ve teknik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan da Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ve 12. Kalkınma Planı hedefleri kapsamında önemli projelere hep birlikte imza atıyoruz. Ülkemizin geleceğin dünyasında küresel bir teknoloji üssü haline gelmesi ve teknoloji ihracatını artırması için bölgenin ilk üniversitesi olarak bilimsel gücümüzü seferber ediyoruz” diye konuştu.

“Üniversitemizde etkin işleyen bir araştırma ve yenilik ekosistemi oluştu”

Ege Üniversitesinde laboratuvarların altyapısına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Fiziki ve bilimsel alt yapımızı güçlendirerek, son teknoloji teknik imkanları akademik birimlerimize kazandırdık. Laboratuvarlarımızın kapasitesini artırarak, günün ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıya kavuşturduk. EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi, Ege Teknopark ile fen, ziraat ve mühendislik fakültelerimize ve sektöre yönelik insan kaynağı yetiştiren meslek yüksekokullarımıza önemli destekler sunduk. Bu birimlerimizin, bilgi üretmelerinin yanı sıra üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecinde de aktif rol almalarını, sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği içerisinde olmalarını sağladık. Şunu rahatlıkla ifade etmek isterim ki çalışmalarımız neticesinde üniversitemizde etkin işleyen bir araştırma ve yenilik ekosistemi oluştu. Bilgi ve teknoloji üretme ve kullanma kapasitemizin her geçen gün geliştiğini müşahede ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Ülküsü ile 12. Kalkınma Planı hedeflerine odaklanarak, Cumhuriyetin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için durmadan duraksamadan, yeni başarı hikâyeleri yazarak dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Üniversitemizin başarılarına katkı sunarak motivasyonumuza ortak olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.