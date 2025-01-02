Ege Üniversitesi (EÜ) Birgivi İlahiyat Fakültesi’nce “Ayrıştırıcı Değil Kaynaştırıcı Bir Kavram Olarak Yaşayan Sünnet” başlıklı panel düzenlendi.

Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Osman Bostancı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panele EÜ Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Topal, Dr. Öğr. Üyesi Nuriye İnci, Öğr. Gör. Osman Bostancı, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Panelde konuşan Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu, yaşayan sünnetin İslam dünyasını ayakta tutan bir işlevi olduğunu söyleyerek, “Yaşayan sünnet, konjektürel açıdan İslam dünyasının hiç de iç açıcı olmayan mevcut durumunda önemli bir işlev görüyor ancak bunun işlevi daha fazla artırılabilir. Ayrıca ’sünnet’ kelimesinden herkes farklı bir şey anlıyor. Sünnet, İslam dünyasının yaşanan bir olgusudur. Sıradan bir müslüman, Hz. Peygamberi seviyor ve onun yolundan gitmek istiyor ancak kimin söylediğini kabul edecek? Öyle bir tanım yapmalıyız ki hem akademi hem de halk için yol gösterici olsun” dedi.

“Sünnetin ilk kaynağı Kur’an’dır”

Prof. Dr. Kırbaşoğlu, “Sünnet sadece Peygamberimiz ile ilgili değil, peygamberimiz ve ashabı ile birlikte oluşturulan bir model. Ashab-ı Kiram, yaşayan sünnetin olmazsa olmazıdır. Çünkü orada bir toplum inşa ediliyor ve bu toplumu oluşturan ilk müslümanların birbiri ile ilişkisi sonucu yaşayan sünnet oluşturuluyor. Bu sebeple sünneti anlamak için kaynaklar arasından Kur’an-ı Kerim’i ilk sıraya koydum. Sünnetin ilk kaynağı Kur’an’dır. Bir kişi sünnete uymak istiyorsa ilk yapacağı iş Kuran-ı Kerim’e inançtır” diye konuştu.

Sünnet-hadis özdeşliği problemini çözmek için kavramalarda düzeltme yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Kırbaşoğlu, “Günümüzde sünnet deyince hadis, hadis deyince sünnetin akla gelmesi de problemli bir durum. Çünkü sünnetin yegane kaynağı hadisler değil. Aynı zamanda her hadis, bir sünnet içermez. Çünkü klasik ulema bile erken dönemde sünnetle hadisi ayırıyor. Ancak hadisler sünnetin kaynaklarından bir tanesidir” dedi.

Panel, konuklardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.