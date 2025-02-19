Ege Üniversitesinde bilimsel üretkenliği artırmak, eğitim kalitesini daha ileriye taşımak amacıyla "Akademik Performans Değerlendirme Toplantıları" düzenlendi.

Kalite odaklı, akademik performansa ve veriye dayalı yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkanlığını yaptığı Akademik Performans Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Budak, "Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı, araştırma üniversitemiz; 11 kampüste, 79 lisans, 74 ön lisans programı ile eğitim öğretimini sürdürüyor. Bu birimlerimizde görev yapan akademisyenlerimizle; eğitim öğretim, araştırma geliştirme, proje ve yayın süreçlerini değerlendirmek amacıyla geleneksel olarak yaptığımız Akademik Performans Değerlendirme Toplantılarında yeniden bir araya geldik. Ülkemizin köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alan üniversitemiz, dinamik ve vizyoner stratejilerimizle her geçen gün hem ulusal hem de küresel alanda ilerlemesini sürdürüyor. Akademisyenlerimizin katkılarının bu süreçte kritik rol oynadığına inanıyorum. Hedeflediğimiz konuma ancak el ele vererek, disiplinler arası çalışarak ulaşabiliriz. Başarılarımızı da ancak birlikte hareket ederek sürdürülebilir hale getirebiliriz. Üniversitemizi, bulunduğu seviyenin üzerine ancak his ve hedef birliği oluşturarak çıkarabiliriz. Dünya standartlarında akademik başarıya ancak akademik kadromuzun yetkinliği ve disipliniyle, kaliteli eğitim ve bilimsel üretim süreçlerini hızlandırarak ulaşabiliriz" diye konuştu.

"70’inci yılımızda ortak başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz"

EÜ’nün kuruluşunun 70’inci yılında da yeni başarı hikâyeleri yazmak için el birliği ile çalışacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası iş birliklerine özel ehemmiyet gösterecek var olan iş birliği ağımızı daha da güçlendireceğiz. Akademik yayınlarımızın kalitesini artıracağız. Bu yayınların etki değeri yüksek dergilerde yer alması için bilim insanlarımıza her türlü desteği sunacağız. Disiplinlerarası iş birliklerimize ayrı bir başlık açacağız. Çatısı altında görev yaptığımız köklü üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşıma hedefiyle attığımız tüm adımlar, bilim insanlarımızın emek ve gayretleri ile güçleneceğine inanıyorum. Üniversitemizin geleceği için el birliğiyle çalışacağımız bu dönemde, daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Her birinizin özverili çalışmalarını takdir ediyor, akademik anlamda yenilikçi ve üretken bir ortamda birlikte büyümeyi temenni ediyorum. 70’inci yılımızda da ortak başarılarımıza yenilerini eklemek ve üniversitemizi küresel çapta tanınır kılmak, ‘Türkiye Yüzyılı’nı Türk bilim yüzyılı yapmak, ülkemizin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha da ileriye taşımak için aynı inançla hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.