Kısa bir süre önce yeni yönetim kurulunu seçen EÜD, ilk toplantısını Milas’ta faaliyet gösteren YK Enerji’de gerçekleştirdi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan EÜD Başkanı Cem Aşık, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde yerli kaynakların önemine vurgu yaparak “Türkiye’nin arz güvenliğinde yerli kömür gelecek dönemde de önemini koruyacak. YK Enerji, hem yerli kaynakları kullanarak hem de verimlilik ve rehabilitasyon çalışmalarıyla önemli bir misyonu yerine getiriyor. dedi

Elektrik Üreticileri Derneği’nin (EÜD) yönetim kurulu yeni dönem ilk toplantısını YK Enerji bünyesindeki Yeniköy Termik Santrali’nde gerçekleştirdi. YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç’in ev sahipliğinde yapılan toplantı sonunda EÜD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık, küresel enerji arz güvenliği, Türkiye elektrik arz güvenliğinde yerli kaynakların önemi ve YK Enerji’nin termik santralleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ölçekte enerji arz güvenliği için çok hassa bir dönemden geçilen şu günlerde yerli kaynaklarla yapılan elektrik üretiminin önemine dikkat çeken Aşık, “Yerli kaynakların elektriğe dönüştürülmesi ve bunun aralıksız bir şekilde yapılması oldukça kritik bir konu. Türkiye’nin arz güvenliğinde yerli kömür gelecek dönemde de önemini koruyacak ve yenilenebilir enerji santrallerinin çalışmaları için gerekli yan hizmetleri sağlayacak. YK Enerji, Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri ile Türkiye’nin elektrik arz güvenliğinde büyük bir öneme sahip” dedi.

Enerji üretiminin sürdürülebilir ve çevreye uyumlu bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aşık, “YK Enerji çevreyle uyumlu üretimin mümkün olduğunu rehabilitasyon çalışmalarıyla da gösteriyor. Kömür üretiminin sona erdiği maden sahaları başarılı bir şekilde rehabilite edilmiş ve ağaçlandırılmış durumda. Ağaçlandırılan birçok eski maden sahası başarılı bir şekilde doğaya geri kazandırılmış. Taşınan zeytin ağaçları da verim kaybına uğramadan tekrar tarımsal üretime kazandırılmış. Bu örneklerin yaygınlaşmışını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantının ev sahipliğini yapan YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç ise Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin Türkiye toplam kurulu gücünün yüzde 2,5’ini oluşturduğuna dikkat çekerek açıklamasına şöyle devam etti: “YK Enerji olarak özelleştirme sonrası hem verimliliğe hem de çevreye yönelik yatırımlarımızı sürdürdük. Özelleştirme sonrası üretim proseslerinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlarla birlikte, santrallerimizin kapasite kullanım oranı yüzde 64’ten yüzde 83’e, emre amadelik yüzde 72’den yüzde 88’e yükseldi. Brüt üretim ise 5,221’gigavat saatten yaklaşık 8000 GW saate yükseldi” dedi.