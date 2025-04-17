Modern altyapısı ve son teknolojiyle donatılmış sınıflarıyla Ege Üniversitesi öğrencilerinin hizmetine sunulan Yabancı Diller Yüksekokulu yeni binasının açılışı, üniversite yönetimi ve senato üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından, Yabancı Diller Yüksekokulu yeni binası, haftalık olağan senato toplantısına ev sahipliği yaptı.

Açılış töreni kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "2023 yılı itibariyle taşınma süreci tamamlanan ve 2023-2024 akademik yılından bu yana eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapan bu yeni yapı, yalnızca fiziksel bir mekân değil; aynı zamanda Üniversitemizin modern eğitim anlayışının, akademik mükemmeliyet vizyonunun ve öğrenci odaklı yaklaşımının da bir tezahürüdür. Yabancı Diller Yüksekokulumuz, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 112 kişilik nitelikli ve deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla her yıl yaklaşık 2 bin 800 öğrencimizi ağırlamakta; onları yükseköğretim yolculuklarına güçlü bir dil altyapısıyla hazırlamaktadır. Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize özel olarak hazırlanan oryantasyon programı, onların kurumsal kimliğimize uyum sağlamalarını desteklemektedir" dedi.

Yeni binanın fiziksel özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Budak, "5 katlı olarak inşa edilen bu modern binamızda, 91 adet akıllı tahta donanımlı derslik, 25 öğretim görevlisi ofisi, 250 kişilik büyük bir konferans salonu ve 50 kişilik iki küçük toplantı salonu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak kütüphane ve etkinlik alanları ile çağdaş bir eğitim ortamı oluşturulmuştur. Yüksekokulumuz, 2024 yılında YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında ‘Eğitimde Erişim’ ve "Mekânda Erişim" kategorilerinde Bayrak Ödülü ile ‘Engelsiz Program Nişanı’na layık görülmüştür. Bu gurur verici başarı, kapsayıcı ve erişilebilir bir üniversite olma vizyonumuzun bir yansımasıdır" dedi.

"Nitelikli yabancı dil eğitimi sunuyoruz"

Yabancı Diller Yüksekokulunda nitelikli bir eğitim sunulduğunun altını çizen Prof. Dr. Budak, "Yüksekokulumuzda, yüzde 30 ve yüzde 100 İngilizce ile yüzde 100 Almanca dilinde yürütülen programların yanı sıra isteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrencilerimiz de bu modern mekânda yabancı dil öğrenme imkânına sahiptir. Aynı zamanda üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin zorunlu yabancı dil dersleri de bu çatı altında yürütülmektedir. 21.yüzyıl becerileriyle donanmış, dört temel dil yetkinliğini kazanmış, analitik düşünme ve kültürlerarası iletişim kurma becerisine sahip bireyler yetiştirmek en temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Aynı zamanda üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, Erasmus ve Orhun programlarının yanı sıra başta Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere pek çok ülkedeki üniversitelerle gerçekleştirilen ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında çok sayıda akademik ziyaret yapılmış; yüksekokulumuz yabancı dil eğitimi alanında uluslararası paydaşlarımızla önemli temaslarda bulunmuştur. Bu vesile ile sözlerime son verirken yeni binamızın Yüksekokulumuza, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen kurdele kesme töreni ile yeni binanın açılışı gerçekleştirildi.