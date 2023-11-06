Ege Üniversitesi’nde Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Türk Dünyası Enstitüsü (TDAE) tarafından “Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Atatürk ve Balkanlar Uluslararası Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Balkanlar tarihi, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Balkanlar’da yaşanan deneyimler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir referans noktası olmuştur” dedi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Enstitüsü (TDAE) tarafından düzenlenen ’Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Atatürk ve Balkanlar Uluslararası Sempozyumu’na; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Banu Yücel, Prof. Dr. İlkin Şengün, Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, Balkan ülkelerinden akademisyen ve bürokratlar ile öğrenciler katıldı.

"Balkanlar tarihi, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır"

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitesi olarak ülkemize ve dünyaya karşı sorumluluklarımızın farkındalığı ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bilimi, toplumu ve ülkemizi daha ileri taşıyacağımız bir geleceğin inşası için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 etkinlik hedefiyle çıktığımız yolda 300’e yakın etkinlikle Cumhuriyetimizin 100. yılını Ege Üniversitesi ailesi olarak topyekûn, coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Türk milletinin istiklalinden ve istikbalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı kurtuluş mücadelesinin en önemli kazanımı olan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması noktasında biz üniversitelere ciddi sorumluklar düşmektedir. Ege Üniversitesi olarak bu bilinçten hareketle, milli ve manevi değerlerine bağlı; ülkesi için çalışan ve üreten genç nesiller yetiştirmek için üstün gayret içerisindeyiz. Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu, çocukluğunun geçtiği, askeri hayatını ve düşünce sistemini şekillendiren Balkanlar’ı ele alan uluslararası bir sempozyumun 100. yıl kutlamaları içerisinde yer alması çok önemlidir. Balkanlar tarihi, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Balkanlar’da yaşanan deneyimler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir referans noktası olmuştur” diye konuştu.

“Atatürk’ün ailesi bu köyden gelmektedir”

Atatürk’ün Balkanlar’da doğup büyüdüğünü ifade eden Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, “Cumhuriyet, bize kurucusu olan Atatürk’ü; Atatürk, Balkanlar’ı, Balkanlar ise Selanik’i ve Kuzey Makedonya’da bulunan Manastır şehrini hatırlatıyor. Kuzey Makedonya’nın Güneybatı İdari Bölgesinde nüfusun yüzde 80’ini Türklerin oluşturduğu Jupa bölgesi bulunuyor. Osmanlı döneminde Manastır Vilayetine bağlı olan bu bölgede Kocacık isimli, zamanında bugünkü Konya ve Karaman bölgelerinden Yörükler göç ediyor. Bu Yörüklerin arasında Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin annesi Ayşe Hanım ve babası Kızıl Hafız Ahmet de bulunuyor. İşte o köy, Ali Rıza Efendi’nin köyüdür. Atatürk’ün ailesi bu köyden gelmektedir” diye konuştu.

“Balkanlar Cumhuriyet’e geçiş döneminde önemli rol üstlendi”

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk’ün doğduğu topraklar olan Balkanlar ile ilgili bir sempozyum düzenlemekten gurur duyuyoruz. Balkanlar, Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinden Cumhuriyet’e geçiş dönemine kadar önemli rol oynamış bir bölgedir. Türk Dünyası Enstitüsü olarak üniversitemizin 100. yıl etkinliklerine katkı vermeyi sürdürüyoruz. Sempozyumumuza Balkanlardan gelerek katkı yapan hocalarımıza ve sempozyuma katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nadim Macit tarafından Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can’a “Teşekkür Belgesi” verildi.

Gün boyu süren sempozyum çerçevesinde Balkan ülkelerinden alanlarında uzman pek çok katılımcı, Cumhuriyet’in kuruluş döneminde Balkanlar’daki gelişmeler, Balkan ülkelerindeki Atatürk’e bakış açısı, bölgedeki Türk kültürü ve göçler gibi önemli konular hakkında bildiri sundular.