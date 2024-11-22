Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite ile TOSBİ arasında başarılı bir şekilde sürdürülen projenin İzmir’deki diğer organize sanayi bölgelerinde de uygulanması için sanayicilere çağrıda bulunarak, “Sanayiye nitelikli insan gücü kazandırmak için Ege Üniversitesi olarak, Meslek yüksekokullarımızı organize sanayi bölgelerine taşımak istiyoruz” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin örnek uygulamalarından biri Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu (TKMYO) ile Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü(TOSBİ) arasında başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Cumhurbaşkanlığının desteği ile Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) tarafından başlatılan “Üniversite Sanayi Eğitimi projesi” kapsamında hayata geçirilen model uygulama ile meslek yüksekokulu öğrencileri sanayide uygulamalı eğitim görüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi ile TOSBİ arasında başarılı bir şekilde sürdürülen model projenin İzmir’deki diğer organize sanayi bölgelerinde de uygulanması için sanayicilere çağrıda bulunarak, “Sanayiye nitelikli insan gücü kazandırmak için Ege Üniversitesi olarak, Meslek yüksekokullarımızı organize sanayi bölgelerine taşımak istiyoruz” dedi.

Ege Üniversitesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın himayelerinde yürütülen “Üniversite Sanayi Eğitimi Projesi” kapsamında sürdüren çalışmalar düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında rektör yardımcıları ile yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Organize Sanayi Bölgelerinde kurulacak yerleşkelere yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Teknoloji ve sanayi üretiminde ileri seviyede bulunan gelişmiş ülkelerin, kalkınmanın merkezine üniversite-sanayi iş birliklerini koyduklarını görüyoruz. Ege Üniversitesi olarak son yedi yılda üniversite-sanayi iş birliklerini kendimize odak noktası yaparak bilimsel faaliyetlerimizi, araştırma geliştirme ve inovasyon çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bir yandan bilimsel birikimimizi sanayiye aktarırken bir yandan da endüstrinin problemlerine yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Üniversitemiz Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu ile Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında model uygulamayı iki yıl önce hayata geçirmiştik. Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Teknolojisi Programını, TOSBİ’ye taşımıştık. Böylece Meslek Yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerin sanayide uygulamalı eğitim görmelerini sağladık. İşbaşı eğitimini mümkün hale getirdik. Öğrencilerimizin sanayi ile iç içe endüstri ekosistemi içinde bulunmaları öğrenimlerine devam etmeleri sağladık. Üniversitemiz bünyesinde toplam 11 Meslek yüksekokulunda 74 programda her yıl binlerce genci çalışma yaşamına kazandırıyoruz. Tam akredite bir araştırma üniversitesi olarak öğrencilerimize çağın koşullarına uygun en ileri müfredatları uyguladığımız eğitimleri veriyoruz. Amacımız sanayiye nitelikli iş gücü yetiştirmek. Bu noktada yüksekokullarımızın organize sanayi bölgelerine taşınması ile sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücünün en verimli şekilde yetiştirilmesi sağlanmış olacak. Sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak için bu modelin yaygınlaştırması gerekiyor. Organize Sanayi Bölgelerine yaptığımız bu çağrının olumlu yanıt bulacağına yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

“Uygulama ve beceri yetkinliği yüksek öğrenciler yetiştiriyoruz”

Bu uygulamanın bölgede ilk olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “YÖK tarafından, sanayi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim görmeleri için başlatılan “Üniversite Sanayi Eğitimi Projesi” kapsamında sürdürülen uygulamamız başarılı bir şekilde devam ediyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek öğrenciler yetiştiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinde meslek yüksekokullarına yer tahsis edilmesi, öğrencilerin meslekleri ile ilgili eğitimi sanayi ortamında almaları, teori ile uygulamanın harmanlanarak sürdürülmesini sağlıyor. Bu uygulanın hem üniversiteler tarafından hem de organize sanayi bölgeleri tarafından desteklenmesi ülkemizin geleceği için önem arz ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’ün ortaya koyduğu bu vizyon, meslek yüksekokullarımız için oldukça önem arz ediyor. Ege Üniversitesi olarak bu pilot uygulamanın bir paydaşı olmaktan oldukça memnunuz ve projenin faydalı olması adına gereğini yapacağız. Pilot üniversite olarak yer aldığımız Üniversite-Sanayi Eğitimi Projesi kapsamında, yüksekokullarımızın Organize Sanayi Bölgelerinde kurulacak yerleşkelerine yönelik çalışmaları yüksekokul yönetimlerimizle değerlendirdik. Sanayi ile entegre eğitim modeliyle, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek sektöre uygun nitelikli iş gücü yetiştirmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi ve 12. Kalkınma Planı hedeflerine odaklanarak Cumhuriyetin ikinci asrını ‘Türkiye Yüzyılı’nı Türk bilim yüzyılı yapmak için bilimsel çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İzmir’imizin merkezi başta olmak üzere birçok lokasyonunda şehre, topluma katkı sunan Ege Üniversitesini her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.