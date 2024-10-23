Ege Üniversitesi(EÜ) Hemşirelik Fakültesinde Girişimcilik Çalışma Grubu tarafından “Sağlık Bakım Festivali-2” etkinliği düzenlendi. Festivale EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Fahriye Vatan ve Doç. Dr. Eda Dolgun, öğretim üyeleri, idari-akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Hemşirelik Fakültesi Fuaye Alanı’nda yapılan etkinlik, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. “Bakımda İnovasyon” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hemşirelik pratiğinde inovasyonun önemine vurgu yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, “Modern hemşireliğin temelini atan Florence Nightingale, 1854 yılında Kırım Savaşı’nda İstanbul’da askeri hastanelerde savaş yaralarından daha fazla ateşten ve enfeksiyondan ölen askerlerin ölüm oranını düşürmek için inovatif bir şekilde ilk olarak enfekte fırçaları önledi, hijyenik düzenlemeler ve özel diyetler getirerek ölüm oranını yüzde 45’ten yüzde 2’ye düşürdü. Kökleri inovatif olan bir mesleğin mensubuyuz, mesleğimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Dönmez, “Hemşirelikte inovasyon; bakım kalitesini yükseltmek, hasta güvenliğini artırmak ve sağlık hizmetlerini daha verimli hale getirmek için kritik öneme sahiptir. Bu festival, üniversitelerin amaçları olan; eğitim, araştırma ve topluma hizmet görevimizi kucaklayan, sağlık ve bakım alanında yenilikçi uygulamaların sergileneceği bir platform sunmakta ve hemşirelik mesleğinin geleceğine yön verecek fikirlerin paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Anabilim dallarımızın ve misafirlerimizin açtığı stantlar aracılığıyla, sizler de bakım süreçlerinde uygulanan yenilikçi yöntemleri, güncel teknolojileri ve en iyi uygulama örneklerini temelde mesleğimiz odaklı olup, öğrenci odaklı, dijital, akredite, uluslararası hedef, misyon ve vizyonumuzla keşfedeceksiniz” dedi.

Akredite Fakülte

EÜ Hemşirelik Fakültesinin kalitesinin tecilli olduğunu belirten Prof. Dr. Dönmez, “Bu etkinliğimiz, Ar-Ge’de büyük ivme kazanan, 9001 ve 14001 Kalite Belgesi sonuçlarına göre Üniversitemizin en başarılı fakültesi seçilen, beş yıllık tam akredite Hemşirelik Fakültemize hem akademik hem de pratik düzeyde yeni eğitim ve araştırma iş birlikleri sağlayacaktır. Bu vesile ile Sağlık Bakım Festivalinin gerçekleşmesine emek veren Fakültemiz Girişimcilik Çalışma Grubuna, katılım sağlayan stant ekiplerine, sponsorlarımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ederim. Festivalin verimli ve ilham verici geçmesini diliyorum” diye konuştu

Festival kapsamında çeşitli sunumlar ve projeler, alanında uzman kişilerce katılımcılara aktarıldı.