Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, işitme engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişiminde bir ilke imza attı.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Alpöz’ün yürütücülüğünde devam eden “Diş Hekimimi Duyuyorum: Sağır ve İşitme Engelli Bireylerin Diş Hekimliği Hizmetlerine Erişimini Destekleyen Mobil Uygulama” projesi kapsamında geliştirilen mobil uygulama ve karekodlar kullanıma başlandı. TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında da desteklenen proje ile işitme engelli ve sağır bireylerin ağız ve diş sağlığı konusundaki farkındalığının artırılması ve işitme engelli bireylerin diş hekimliği hizmetlerine erişimini kolaylaştırılması hedefleniyor.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Ersin, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Esin Alpöz ve proje ekibi, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret ederek, geliştirilen mobil uygulamayı anlattılar.

Engelsiz ameliyathane

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü araştırma üniversitesi bölgenin sağlık üssü konumunda bulunuyor. Sağlık alanında öncü bir üniversiteyiz. Sağlık hizmetlerimizin niteliğini artırmak için günün ihtiyaçları ve dijital dünyanın sunduğu algoritmalar doğrultusunda sağlık sektöründe meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sektördeki son yenilikleri sistemlerimize entegre etmeye azami gayret gösteriyoruz. Toplumla buluştuğumuz en yoğun birimlerimizden birisi de hiç kuşkusuz Diş Hekimliği Fakültemiz. Diş Hekimliği Fakültemiz nitelikli akademik kadrosu, klinik altyapısı ve hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla alanında öncü bir konumda bulunuyor. Fakültemizin, özellikle son dönemlerde eğitim, araştırma ve sağlık konularında büyük bir ilerleme kat ettiğini büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Bölgenin ilk Diş Hekimliği Fakültesi olarak bir yandan geleceğimizin diş hekimlerini yetiştirirken bir yandan da sağlık hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Fakültemizde son otuz yılın dönüşümünü gerçekleştirerek tüm kliniklerimizi son teknoloji ile donattık. Fakültemize 10 bin metrekarelik kullanım alanı olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini kazandırdık. Hastanemizde bölgedeki engelli vatandaşların da tedavilerini rahatça gerçekleştirilmesini sağladık. Fakültemiz, bir yandan eğitim öğretim ve tedavi hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda güçlü araştırma ve laboratuvar altyapısı ile bilimsel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fakültemiz çatısı altında görev yapan bilim insanlarımız sağlık alanına yönelik önemli projeleri hayata geçiriyorlar. Yürüttükleri araştırmalarla hem bilime hem de literatüre nitelikli katkı sunuyorlar. Bu kapsamda Diş Hekimliği Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Alpöz hocamız, multidisipliner bir ekiple, engelli bireylerin diş hekimliği hizmetlerine engelsiz erişimini sağlamak için bir mobil uygulama geliştirdiler. İşitme engelli ve sağır bireylerin ağız ve diş sağlığı konusundaki farkındalığının artırılması ve işitme engelli bireylerin diş hekimliği hizmetlerine erişimini kolaylaştıran bu önemli ve anlamlı çalışmaları dolayısıyla proje ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Faklı üniversitelerden multidisipliner proje ekibi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Alpöz yürütücülüğünde devam eden projede Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Banu Özveri Koyuncu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşen Zeynep Oral, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Sezer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Baydar, Uzman Dt. Araş. Gör. Elif Aslan, Uzman Dt. Araş. Gör. Ali Canberk Ulusoy, Uzman Dt. Nezaket Ezgi Özer, bilgisayar mühendisi Çağlar Numanoğlu, işaret dili eğitmeni Gülsemin Gültekin ve Engelsiz Ege birim sekreteri Soner Arslan görev alıyor.

Proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde gerçekleştirilen Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi’nde Kamu Hizmet Ödülü almaya layık görüldü.