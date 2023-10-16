Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli projeleri hayata geçiren Çeşme Turizm Fakültesi, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, “Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü Üniversiteler Ağı”na kabul edildi. Çeşme Turizm Fakültesinin elde ettiği bu başarıdan dolayı Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’i ve fakülte akademisyenlerini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, elde edilen başarının hem üniversite, hem de fakülte adına çok önemli olduğunu söyledi.

Çeşme Turizm Fakültesi olarak uluslararası bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, “Cumhuriyetin 100. Yılına ve Türkiye Yüzyılına odaklandığımız yeni eğitim öğretim dönemde, ülkemiz turizmine nitelikli bilimsel katkı sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ege Üniversitesinin en genç fakültelerinden birisi olarak kısa süre içinde rekor bir bağışla kurduğumuz Gastronomi Akademimiz ile Çeşme’yi gastronominin merkezi haline getirmek için bir yandan öğrencilerimize kaliteli eğitim verirken diğer yandan da halka yönelik kurslarımızı sürdürüyoruz. Turizm Rehberliği ve Turizm İşletmeciliği alanlarında da akademi sektör iş birliklerimiz ile hem öğrencilerimizin sektörü yakından tanımalarını sağlıyor hem de akademik birikimimizi iş dünyası ile paylaşıyoruz” diye konuştu.

Çeşme’nin, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle ülkemiz turizminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, ayrıca Çeşme Turizm Fakültesinin kültür ve turizm diplomasisi alanında hayata geçirdiği eğitim modeli ile uluslararası bilim dünyasına örnek olduğunu vurguladı. Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, “Çeşme Turizm Fakültemiz, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü Üniversiteler Ağına kabul edildi. Avrupa Konseyi’nin Kültür Rotaları çalışmaları ile ilgilenen üniversitelerin oluşturduğu bir oluşum. Kültür Rotaları üzerine akademisyenleri ve öğrencileri araştırma yapmaya teşvik ediyor. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsünün kültür rotaları üzerine panel, eğitim, burs imkanı sunuyor. Enstitünün üniversiteler ağında Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi, Barselona, Bologna, Milano gibi köklü üniversiteler yer alıyor. Çok önemli ve anlamlı bulduğum bu uluslararası başarıda başta süreci yöneten Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Sevgül Çilingir Cesur olmak üzere emeği geçen fakültemiz ailesine katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.