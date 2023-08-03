Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğretim üyeleri 023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alacak olan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Mimarlık Bölümü ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü hakkında aday öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Yeni akademik yıl için tercih dönemi devam ederken ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Eyüphan Manay, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Öztürk ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan TRT Erzurum Radyosu Genç Yaşam Programında ilk öğrencilerini alacak bölümlere ilişkin kontenjanlar, istihdam olanakları ve verilecek olan dersler hakkında bilgiler verdi.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüphan Manay, ülkemizde son yıllarda havacılık ve uzay alanında önemli yatırımlar olduğuna dikkat çekerek: “Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz insanlı ve insansız her türlü hava taşıtının tasarımı, üretimi, testi ve Ar-Ge çalışmaları dahil olmak üzere oldukça geniş yelpazede istihdam olanağına sahip olacaklar. Ülkemizde 11 adet devlet üniversitesinde ve 10 adet vakıf üniversitesinde bulunan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümümüz aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Bölümümüz nitelikli bir akademik kadroya sahip ve giderek güçleniyor. Son dönemde ülkemizde havacılık ve uzay çalışmaları alanında ciddi atılımları söz konusu ve ülkemizin bu alanda yetişmiş elemanlara ihtiyaçları var. Bu doğrultuda yeni dönem ile birlikte genç arkadaşlarımızı bölümümüzde görmek istiyor ve onları bizlerle birlikte çalışmaya davet ediyoruz” dedi.

Mimarlık Bölümü ile ilgili aday öğrencilere seslenen Dr. Öğr. Üyesi Elif Öztürk, çevreye duyarlı mimarlar yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirterek: “ETÜ’de Mimarlık Bölümü’nün mühendislik bölümleriyle bir arada olmasını oldukça önemli bir avantaj olarak görüyorum. Bizler mühendislik bölümleriyle sürekli dirsek teması halinde çalışmaktayız ve bu durum öğrencilerimizin multidisipliner çalışma alışkanlığı kazanması ve diğer bölümlerden haberdar olmaları açısından fayda sağlayacaktır. Mimarlık Bölümü olarak bu yıl 20 kişilik kontenjana sahibiz ve öğrencilerimiz mezun olduklarında oldukça geniş istihdam olanaklarına sahip olacak. Çünkü insanoğlu var olmaya ve bu dünyada barınmaya devam ettiği sürece okullara, evlere, hastanelere aklınıza gelebilecek her türlü yapılara ihtiyaç duyacak. Bu bakımdan mimarlık mesleği asla bitebilecek bir meslek değildir. İnanıyorum ki karşılıklı öğrenme sürecinde olacağımız yeni öğrencilerimizle dolu dolu bir 4 yıl geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne ilişkin bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan ise dünya nüfusundaki yoğun artış ve yaşam alanlarının riski bölgelerde bulunmasının acil yardım ve afet yönetimi bölümüne olan ilgiyi artırdığını söyleyerek: “Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan yeni bölümümüzde öğrencilerimize 4 yıllık lisans eğitimi verilecek. Bölümümüzün amacı afetlerin ortaya çıkaracağı zararları değerlendirip toplumu tehlikelere karşı hazırlayıp, değişken risk unsurlarına hızlı cevap verebilen, dirençli toplum oluşturabilen ve özellikle de afet kültürünün toplumda yaygınlaşmasını sağlayıp, geliştirebilecek üst düzey kapasite bilgi beceri ve donanıma sahip ulusal ve uluslararası nitelikteki acil yardım ve afet yönetimi uzmanları yetiştirmektir. Bu doğrultuda mezunlarımız AFAD başkanlığından AFAD taşra teşkilatlarında, il müdürlüklerinden itfaiye teşkilatlarına, sağlık bakanlığından sağlık müdürlüklerine kadar oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaktır” diye konuştu.