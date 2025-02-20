Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı’nın yürütücü olduğu, "Dental Panoramik Radyografilerde Hibrit Transfer Öğrenme Modeli ile Otomatik Kırpma ve Yama Tabanlı Lezyon Tespiti" başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında 12 ay destek almaya hak kazandı.

Transfer, öğrenme ve açıklanabilir yapay zeka yöntemleri kullanılarak dental radyofrafilerde diş lezyonlarını tespit eden bir karar destek sistemi geliştirilecek projede ETÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sökmen ve Atatürk Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Kübra Ağırman araştırmacı; ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kübra Demir ise bursiyer olarak yer alıyor.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Aksakallı, geliştirilecek sistemin diş lezyonlarının daha hassas ve hızlı bir şekilde tespit edilmesine imkan sağlayacağını belirterek ayrıca diş hekimlerine güvenilir teşhis desteği sunacağını ve hasta bakım kalitesini artıracağını söyledi.