Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Meryem Payveren ve takım arkadaşları tarafından geliştirilen “Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Atık Yağların Döngüsel Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı proje Fujifilm İnovasyon Yarışması’nda birinci oldu.

2021 yılından beri önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin özgün tasarımlı, katma değeri yüksek ve yenilikçi projelerini ortaya çıkarmak amacıyla Fujifilm tarafından düzenlenen yarışmada ETÜ’lü Meryem Payveren ile Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nden Ahmet Fatih Akansu ve Süleyman Demirel Üniversitesinden Ali Eren Sarı tarafından geliştirilen “CBS Kullanılarak Atık Yağların Döngüsel Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı proje diğer 1.’lik ödülünü almaya hak kazandı.

Ekip olarak Fujifilm Açık İnovasyon Ekosistemi içerisinde yer alacakları için heyecanlı olduklarını belirten ETÜ’lü Meryem Payveren: “CBS kullanarak hanelerde âtıl durumdaki yağları otomat sistemi ile kalitelerine göre toplayacak ve biyoyakıt olarak ekonomiye kazandıracağız. Projemiz ile karbon maliyetlerini azaltmayı, doğaya ve çevreye olan zararını minimuma indirmeyi ve sürdürülebilir bir biyoyakıt üretimi yapmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte oluşturacağımız ödül ve sadakat programı ile insanların projede aktif rol oynamasını sağlayacağız. Topladığımız yağlar kalitelerine göre ayrıştırılarak biyogaz, biyoyakıt ve biyogübre üretiminde ham madde olarak kullanılacak” diye konuştu.

Proje ekibini tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: ”Meryem üniversitemizin İklim Elçisi olarak daha önce de buna benzer çalışmaların içinde yer aldı ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etti. Geliştirilen proje, gençlerimizin çevreye karşı göstermiş oldukları duyarlılığın somut bir çıktısı niteliğinde oldu. Bu vesileyle kendisini ve arkadaşlarını kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.