Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) Erasmus+ KA171 Projesi çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansına yapmış olduğu başvuru kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) Erasmus+ KA171 Projesi çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansına yapmış olduğu başvuru kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

KA171 Projesi ile yükseköğretim öğrencilerinin ve personelinin başka bir ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumunda eğitim alarak farklı bir ülkede eğitim-öğretim ortamını deneyimlemesi ve kazanımlarının artırılması hedefleniyor.

Başlangıçta Tayvan ve Malezya olmak üzere 2 ülkeden üniversitelerle Erasmus+ ortaklığı için yapılan başvurular, proje süresi dahilinde ETÜ ile ilgili ülkeler ve üniversiteler arasında öğrenci ve personel hareketliliğine imkan tanıyacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erasmus+ KA171 projesine ilişkin detayların ilerleyen süreçte Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından öğrenciler ve personeller ile paylaşılacağını belirterek; “Stratejik hedeflerimizin doğrultusunda önemli bir adım olan bu projenin hayata geçirilmesinde yoğun emek gösteren tüm personelimize teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.