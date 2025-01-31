Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) akademisyeni ve öğrencileri Kick Boks Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Erzurum’a büyük gurur yaşattı.

25- 28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Kick Boks Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu 63 kilo Kick Light kategorisinde, Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi M. Enes Yılmaz ise 74 kilo Light Contact kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olmayı başardılar.

69 kilo kick light kategorisinde ringe çıkan Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Vedat Ağyürek ve 91+ Full Contact kategorisinde mücadele eden Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Daşdemir Türkiye 3.’sü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Şampiyonaya Tavşanlı Olimpik Spor Kulübü adına katılan Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Dilan Balcı ise 65 kilo Kick Light kategorisinde kürsünün ikinci basamağına çıkarak gümüş madalyayı Erzurum’a getirdi.