Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor ve Aktivite Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan KarFest Kardeşlik Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan KarFest Projesi ile Spor ve Aktivite Kulübü öğrencileri ETÜ kampüs yerleşkesinde çeşitli sportif faaliyetler ve etkinlikler düzenleyecek. Daha sonrasında ise etkinlikler köy okullarına taşınacak ve orada öğrenim gören çocuklarla birlikte yapılacak.

KarFest Projesinin danışmanlığını yürüten Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turan, KarFest Projenin ikinci dönemde hayata geçirileceğini belirterek: “Öğrencilerimizin spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hazırladığı proje Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onay aldı. Festival tadında bir proje olacak. Üniversitemizdeki öğrencilerin derslerden ve sınavlardan arta kalan zamanlarda keyifli vakit geçirebileceği çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aynı zamanda bu etkinlikleri köy okullarındaki çocuklarımızla da buluşturacak ve üniversitemiz ile aralarında bir köprü kuracağız” diye konuştu.