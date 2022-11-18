Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları açıklandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları açıklandı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini akademik danışmanlar eşliğinde araştırma yapmaya teşvik etmek ve proje hazırlama kültürü kazandırmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 Yılının ilk dönemi bağlamında yapılan başvuru sonuçlarına göre Erzurum Teknik Üniversitesi’nden (ETÜ) 21 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ait toplam 22 projesiyle başvuru yapan ETÜ %95,4’lük kabul oranıyla önemli bir başarı elde etti. Hazırlamış oldukları projeleri 12 ay süreyle tamamlayacak olan öğrencilere aylık 6000 TL burs desteği sağlanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak burs kazanan öğrencileri ve danışman hocalarını tebrik ederek; “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik yürütülen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında ETÜ olarak her dönem burs kazanan öğrencilerimizin sayısının ve proje kabul oranın artarak devam ediyor olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde bu sayıları daha da artıracağız. Bu düşüncelerle hem başvuruda bulunan öğrencilerimizi hem de destek alan öğrencilerimizi ve hocalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.