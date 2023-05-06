Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri TRT Erzurum Radyosu’na konuk olarak Design & Construct Uluslarası Çelik Köprü Yarışması’nda finale kalan proje ve üniversitedeki kampüs hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BÜYAP Kulübü tarafından 16.’sı düzenlenen Design & Construct Uluslararası Çelik Köprü Yarışmasında ETÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Hilmi Karadayı, Emirhan Nuri Bektaş, Ayça Genç ve Alpay Soysal geliştirdikleri NAİM adlı köprü projesine dair detayları paylaştı.

Projenin tamamının ETÜ laboratuvarlarında kendileri tarafından ortaya çıkarıldığını belirten gençler, ilk olarak sap2000, autocad, sketchup ve tekla hesaplarını yaptıklarını ve daha sonra projenin çizimlerini tamamladıklarını aktardı.

Köprünün adını Milli Sporcu Naim Süleymanoğlu’ndan esinlenerek koyduklarını söyleyen ETÜ’lü mühendis adayları, köprünün dayanıklılığının yine laboratuvar ortamında utest çelik çekme makinalarında test edildiğini ve oldukça dayanıklı olduğunu belirtti.

8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek finale katılmaya hak kazanan 13 takımdan biri olduklarını belirten öğrenciler değerlendirmenin kurulum zamanı, yük altındaki deformasyon miktarı, estetik ve özgünlük değerine göre yapılacağını ve en iyi dereceyle Erzurum’a dönmek istediklerini ifade etti.

Köprü Projesinden sonra stüdyoya konuk olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2. Sınıf öğrencileri Yakup Erzengin ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Berkay Kocaaliler ise ETÜ Kampüsü’nde öğrencilere sunulan sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler hakkında bilgi verdi.