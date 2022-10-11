Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programları çerçevesinde Erzurum turu düzenledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programları çerçevesinde Erzurum turu düzenledi.

Yeni dönem ile birlikte ETÜ’ye kayıt yaptıran öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak ve Erzurum’u tanıtmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen şehir turuna Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, danışman hocalar ve 1. sınıf öğrencileri katıldı

Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum Kalesi ve şehir merkezinin gezildiği turda öğrencilere Erzurum’un doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve kültürel birikimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum’un sosyal, kültürel ve sportif anlamda çok yönlü bir şehir olduğunu belirterek, öğrencilere üniversite eğitimi süresince gezilip görülmesi gereken yerler hakkında tavsiyelerde bulundu.