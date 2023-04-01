Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri uluslararası başarılarına yeni zaferler eklemeye devam ediyor.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından 25-26 Mart 2023 tarihleri arasında Sırbistan’ın Kopaonik Kayak Merkezi’nde düzenlenen FIS Uluslararası Alp Disiplini Slalom Yarışması’nda ETÜ öğrencisi milli kayakçılar elde ettiği başarılar ülkemizi gururlandırdı.

Yarışmada ülkemizi temsil eden Erzurum Teknik Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Kayak Alp Disiplini Olimpik Takım Sporcusu olan Bünyamin Çelik, 3 altın madalya kazandı. Milli takımımızın gurur tablosuna Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi ve aynı zamanda Kayak Alp Disiplini Olimpik Takım Sporcusu olan Sıla Kara, 1 altın ve 3 gümüş madalya eklemeyi başardı. Sıla Kara, Sırbistan FIS yarışları sonrası, Yunanistan’da katıldığı bir diğer FIS yarışında ise 1 altın 1 bronz madalya kazandı.

Sporcuların katılmış oldukları FIS yarışlarından elde ettiği puanlar, FIS sıralama puanlarına önemli katkı olarak yansımış ve uluslararası sıralamalarını yükseltti. 2026 Cortina-Milano Kış Olimpiyat Oyunları hedefiyle çalışmalarını sürdüren öğrencilerimizin başarılarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak “ETÜ öğrencilerinin uluslararası sportif başarıları ülkemizin spor karnesine olumlu katkılar sunmaya devam edecektir. Üniversite olarak sporcu öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Olimpiyat oyunları hedefiyle çalışan ve aynı zamanda eğitimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadeleriyle sporcuları tebrik etti.