Dünya Kickboks Organizasyonları Birliği (WAKO) ve Türkiye Kickboks Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına mücadele eden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında 46 ülkeden 3500’den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada 63 kg büyükler kategorisinde ringe çıkan Cebrail Gençoğlu, finalde karşılaştığı Macar rakibi George Szaraz’ı mağlup ederek, altın madalyayı Erzurum’a getirdi.

Müsabakanın ardından konuşan Cebrail Gençoğlu büyük mutluluk yaşadığını belirterek:” Bir şampiyonadan daha alnımızın akıyla çıktık. Kazandığımız madalya ile 17-21 Kasım 2023 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirerek bu yıl da bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinleteceğiz” diye konuştu.

Gençoğlu’nu tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: ”Cebrail hocamız akademideki başarısını ringlerde de sürdürüyor. Her şampiyonada göğsümüzü kabartıyor. Ondan beklentilerimiz her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki Portekiz’de düzenlenecek şampiyonadan da en iyi sonuçlarla dönecek ve bize daha önce yaşattığı mutluluğu bir kez daha yaşatacak. Bu vesileyle kendisini ve teknik ekibini kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.