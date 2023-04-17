Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Damla Köse bir haftada 2. altın madalyayı da Erzurum’a getirdi.

10-12 Nisan tarihleri arasında Trabzon’ da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Atıcılık Şampiyonası’ nda Kadınlar Havalı Tüfek kategorisinde 626.8’lik derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Damla, 13-16 Nisan 2023 tarihleri arasında yine Trabzon’da düzenlenen Havalı Silahlar Bahar Kupası’nda 623.5 puanlık derecesiyle yurtdışı baraj puanını atarak bir kez daha altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan öğrencimiz Damla Köse büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek: “Geçtiğimiz günlerde Çin’in Chengdu şehrinde düzenlenecek olan Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları’na ülkem adına katılım hakkı kazanmıştım. Bu sefer de 8 Mayıs 2023 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek olan Dünya Kupası milli takımımızdaki yerimi aldım; Üniversitemi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Bu mutluluğu yaşamamızda büyük emeği olan başta antrenörüm Mustafa Burak Çağlar olmak üzere Rektör hocama, aileme, fakülteme, hocalarıma ve bana destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Milli sporcunun müsabakalarını heyecanla takip ettiklerini ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Damla’yı yürekten kutluyorum. Aynı hafta içinde 2 altın madalya birden kazanarak bizlere çifte mutluluk yaşattı. İnanıyorum ki; kick boks dalında öğrencimiz ve mensubumuz Cebrail Gençoğlu ile Avrupa şampiyonluğu kazanarak yaşadığımız büyük gururu bu yıl da atıcılıkta Damla ile yaşayacağız ve bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinleteceğiz. Bir kez daha kendisini ve antrenörümüz Mustafa Burak Çağlar’ı tebrik ediyor, önümüzdeki şampiyonalar için başarılar diliyorum” diye konuştu.