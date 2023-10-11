Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) akademisyenlere yönelik TÜBİTAK BİDEB 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında proje yazma eğitimi verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde görev yapmakta olan akademik personelin ulusal ve uluslararası programlara yönelik Ar-Ge ve yenilik projelerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması ile öğretim elemanlarının bilimsel proje üretme konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) öncülüğünde proje yazma eğitimi verildi.

MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi’nde 2 gün süren eğitimler kapsamında ETÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, Doç. Dr. Deniz Bedir ile Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zekai Halıcı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlknur Aydın Avci tarafından katılımcılara TÜBİTAK projelerinin hazırlanması, başvuru süreçleri ve yürütülmesi hakkında bilgiler verildi.

Programın son gününde katılımcılara sertifikalarını vermek üzere eğitime katılan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek: “2 gündür eğitmen hocalarımız yoğun bir programla bilgi ve tecrübelerini arkadaşlarımıza aktardı. Bundan sonraki süreçte her iki fakültemizdeki hocalarımız edindikleri bu bilgi ve tecrübeyi kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde projeler ortaya koyacaktır. Bu vesileyle bir kez daha hem eğitmen hocalarımızı hem de eğitim alan hocalarımızı kutluyor, başarılılar diliyorum” diye konuştu.

Program Rektör Çakmak’ın katılımcılara sertifikalarını vermesi ve günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.