ETÜ ile Bath Üniversitesi arasında akademik iş birlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu ile İngiltere’nin Bath Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Thomas Kjeldsen’in yürütücü oldukları “Developing rainfall frequency models for critical infrastructure design in a changing environment RainChange (Değişen iklim koşullarında kritik öneme sahip altyapı tasarımları için yağış frekans modellerinin geliştirilmesi)” başlıklı projenin birinci gelişme toplantısı ETÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında iklim değişikliğinin aşırı yağışlar üzerindeki etkileri ele alındı. Sıcak karşılamadan ve yakın ilgiden dolayı memnuniyetini ifade eden Dr. Kjeldsen, bu tür iş birliklerinin ve küresel ortaklıkların bilim insanlarına iklim değişikliğinin oluşturduğu karmaşık sorunların çözümünde önemli katkılar sunacağını belirtti.

Proje yürütücüleri Dr. Tosunoğlu ve Dr. Kjeldsen toplantı sonrasında ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a ziyarette bulunarak hem proje hakkında hem de gelecekte iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek yeni iş birlikleri hakkında istişarede bulundular.