Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) paydaşı olduğu 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamındaki "Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu" projesinin dönemsel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen toplantıya ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim’in yanı sıra ETÜ’den, Sabancı Üniversitesi’nden ve Gazi Üniversitesi’nden akademisyenler ile Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki öncü kurum ve kuruluşlarından TÜBİTAK MAM, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) temsilcileri katıldı.

Toplantıda eklemeli imalat, teknoloji kazanımları ile stratejik ortaklık kavramının sürdürülmesi ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yapıldı.

Toplantının ardından heyet, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile "Teknolojiyle Güçlenen Savunma: Mühendislik, Ar-Ge ve Gelecek" Seminerinde bir araya geldi.

Savunma sanayisinin geleceği, mühendislik disiplinlerinin sektöre katkısı ve Ar-Ge çalışmalarının ele alındığı seminerde akademisyenler ve uzman isimler, mühendislik ve savunma sanayi alanındaki güncel gelişmeler ile savunma teknolojilerinin gelecekteki yönelimi hakkında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu. İlgiyle takip edilen programda ETÜ’nün mühendis adayları, savunma sanayisi alanında kariyer planlama süreçleri ve sektöre dair merak ettikleri soruların cevaplarını ilk elden edinme fırsatı yakaladı.

Seminer, Rektör Yardımcısı Yetim’in konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sana erdi.