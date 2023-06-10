Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) akademisyenler için Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı kapsamında 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro’luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerini destekleyen Ufuk Avrupa programına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Programın açılışında konuşan Dekan Aydın, Ufuk Avrupa Programı’nın yalnızca bilimsel yetkinlik açısından değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da oldukça faydalı olacağını belirterek: “Avrupa Birliği Projeleri Dokuzuncu Çerçeve Programı 100 milyar Avro’ya yakın bütçeye sahip bir program ve bu bütçeye sahip dünyada başka bir program yok. Bu açıdan programı oldukça önemli görüyorum. ETÜ potansiyeli son derece yüksek bir üniversite. Akademisyenlerimiz donanımlı ve üniversitemizin sunmuş olduğu altyapı olanakları son derece gelişmiş. Ancak dönem dönem bilimsel araştırmalar noktasında bazı finansal güçlüklerle karşılaştığımız da bir gerçek. Bu açıdan Ufuk Avrupa Programı bizler için büyük bir fırsattır. Önümüzde daha 4 yıllık bir süreç var ve bu süreci çok iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Hocalarımız yapmış olduğu çalışmaları projelendirerek bu kapsamda destek alabilirler. Bu nedenle bugün burada düzenlemiş olduğumuz eğitim programının akademik personelimiz için son derece faydalı olacağını düşünüyor ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dekan Aydın’ın konuşmasının ardından devam eden programda İstanbul Sanayi Odası Ar-Ge ve Teknoloji Şubesi Müdür Yardımcısı Cemile Köseler usta ve beraberindeki uzmanlar Ufuk Avrupa kapsamındaki destekler, programın genel yapısı ve işleyişi ile değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

Program soru cevap bölümünün ardından Rektör Yardımcısı Yetim’in eğitmenlere teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.