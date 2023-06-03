Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ), 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2209 Üniversite Öğrencileri Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan proje ekipleri için ödül töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda hibrit olarak gerçekleştirilen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, dekanlar, akademisyenler ve projeleri kabul edilen öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Çakmak, etkinliğin proje yapan akademisyenleri ve öğrencileri motive etmek amacıyla düzenlendiğini belirterek: “Bugün burada 2209 Üniversite Öğrencileri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik etmek için toplanmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin üniversitede bulundukları süre zarfında dersleriyle ilgilendiği kadar bu gibi proje çalışmalarının içinde yer alması da son derece kıymetli. Nitekim her fırsatta bu çalışmaların iş bulma süreçlerinde kendilerine önemli avantajlar sağlayacağını ifade ediyoruz. Ayrıca kariyer planlama merkezimizin düzenlemiş olduğu etkinliklerde gerek özel sektörden olsun gerekse de kamu kurumlarından gelen temsilciler olsun öğrencilerin proje kültürüne sahip olmasının ve ekip çalışmasına yatkın olmasının önemine dikkat çekiyor. Bu açıdan üniversitemizde geçtiğimiz 2 yılda 80’e yakın öğrenci projesinin desteklenmesi bizi memnun etti. Bununla birlikte bu sayıları önümüzdeki süreçte daha da yukarı çıkarmak için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini de belirtmek isterim. Bu vesileyle bir kez daha destek almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve danışman hocalarını gönülden kutluyor, başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.

Program Rektör Çakmak’ın ve Rektör Yardımcılarının öğrencilere ve danışmanlarına teşekkür belgelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.