Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) yenilenebilir enerji uygulamalarının teşvik edilmesi ve bu çerçevede farkındalık oluşturulması amacıyla Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Eğitimi semineri düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) yenilenebilir enerji uygulamalarının teşvik edilmesi ve bu çerçevede farkındalık oluşturulması amacıyla Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Eğitimi semineri düzenlendi.

ETÜ Sıfır Atık Birimi ve Ekoloji İklim Kulübü iş birliğiyle Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Ali Fatih Yetim ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan ETÜ İklim Elçisi Meryem Payveren Ekoloji İklim Kulübü’nün sürdürülebilir yeşil kampüs çalışmalarından bahsederek “Öğrenciler olarak biz üniversite eğitimimizi tamamladığımızda geriye dönüp bakınca geçen yılların verimli olmasını görmek istiyoruz. Bu nedenle biz sürdürülebilir iklim dostu ve daha yeşil bir kampüs oluşturmak hedefiyle kulüp faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu doğrultuda üniversitemizin desteğiyle çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve kampanyalar düzenliyoruz. Kasım ayında başlatmış olduğumuz elektronik atık toplama kampanyamızla hocalarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın bozulan veya kullanılmayan cihazlarını toplayıp üniversitemiz için değerlendiriyoruz. Yeşil kampüs için bize gereken her türlü imkânı sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Tuba Yetim’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci küresel ısınmanın yıkıcı etkilerine dikkat çekerek katılımcılara sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam ile ilgili bilinmesi gereken önemli hususları aktardı. Dünyanın tüm insanların evi olduğuna dikkat çeken Deveci, iklim değişikliğine karşı her bireyin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Program, katılımcılara sertifika verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.