ETÜ Rektörü Prof Dr. Bülent Çakmak’ın katılımıyla gerçekleşen şenlikte, Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Zübeyda Hanım Ortaokulu‘ndan gelen özel gereksinimli öğrenciler birbirinden eğlenceli aktivitelere katılarak keyifli bir zaman geçirdi.

Başkanı Tanfer, “Engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır”

Başkanı Tanfer, “Engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır”

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinin organize ettiği şenlik, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı’nın “Özel Eğitim ve Kaynaştırma” dersi bağlamında hayata geçirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "Özel Öğrenciler Şenliği" düzenlendi.

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