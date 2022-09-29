Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinde oryantasyon programları çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinde oryantasyon programları çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yaşam Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Bostancı, akademisyenler, bilgi işlem uzmanları ve Sağlık Bilimleri Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur Yılmaz Karabulutlu, yeni döneme başlamanın mutluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Siz değerli öğrencilerimiz için en iyisini yapmak üzere yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Sizler de yeni bir eğitim-öğretim sürecine başlıyorsunuz. İleride kendinize ailenize, ülkenize ve dünyaya karşı sorumluluğu olan bireyler olarak çok önemli görevler üstleneceksiniz. Bu vesileyle 2022-2023 Akademik yılının hepinize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Dekan Karabulutlunun ardından kürsüye çıkan Rektör Bülent Çakmak, yeni dönemin başarı, sağlık ve huzur getirmesini temenni ederek, “Akademik ve İdari kadromuzla sizlere en iyi eğitimi sunma gayreti içindeyiz. Ancak üniversite hayatınız boyunca yalnızca derslerinizde başarılı olmakla yetinmemeli aynı zamanda kişisel gelişiminize katkı sağlayacak her türlü fırsatı değerlendirerek mezun olduğunuzda her anlamda donanımlı bireyler olmalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize yeni eğitim-öğretim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere uzaktan öğretim yoluyla duyuru, ödev, tartışma panosu ve bloglar gibi öğrenci-öğretmen etkileşimini dijital ortama taşıyan ve etkin bir şekilde organize eden "Blackboard Learn" sisteminin tanıtımının yapılmasının yanı sıra üniversitenin sunmuş olduğu sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantının sona ermesiyle öğrencilerle birlikte yemekhaneye geçen Rektör Çakmak ve üniversite yönetimi yemek boyunca gençlerle sohbet ederek, onların üniversiteden ve yeni eğitim öğretim yılından beklentilerini dinledi.