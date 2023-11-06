Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi tarafından düzenlenen “1. Stem Günleri”nde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Çocuklar için ahşaptan, sanal gerçekliğe, robotik yazılımdan 3 boyutlu modellemeye, video oyunu yapımından, insansı robot ve otonom cihaz üretimine kadar farklı bilim dallarında farkındalık oluşturması amacıyla düzenlen 1. Stem Günlerinde finale kalma başarısı gösteren ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ödül töreni düzenlendi.

Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Necip Nursoy, Prof. Dr. Hüseyin Daştan, MNG Alışverişi ve Yaşam Merkezi Müdürü Bünyamin Tankut Keskin, eğitmenler ve veliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Bülent Çakmak, etkinlik süresince çocukların eğlenirken öğrenme fırsatı yakaladığını belirterek: “MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyemiz geleceğimiz olan çocuklarımız için son derece önemli işlere imza atıyor. Burada çocuklarımız eğitmenlerimiz eşliğinde küçük yaşlardan itibaren teknoloji ve bilimle buluşuyor. Düzenlediğimiz 1. Stem Günleri’nde çocuklarımız öğrendiklerini somutlaştırarak farklı alanlarda son derece güzel işler ortaya koydu. Bizler de bugün burada finale kalma başarısı gösteren öğrencileriz ve aileleriyle bir araya gelerek başarılarına ortak olmak istedik. İnanıyorum ki çocuklarımız gelecekte çok önemli işlere imza atacak ve burada yaşadıklarını gülümseyerek hatırlayacak” diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın ardından konuşan Koordinatör Necip Nursoy ise etkinliğin devamının geleceğini ifade ederek: “3-4 Haziran tarihlerinde MNG AVM’de düzenlediğimiz etkinlikte 12 farklı deney standımıza 15 binden fazla ziyaretçi geldi. İlginin yoğun olması bizi oldukça memnun etti. 625 çocuğumuz arasından finale kalanlar eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim gördüler ve Lego, Arduino, Mini Bilgisayar Oyunu, Kodlama ve 3 Boyutlu Modelleme alanlarında inanılmaz işler çıkardılar. 1. Stem Günleri ilk olması açısından bizler için de ayrı bir yere sahip olacak. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyonumuz ve bu etkinliğin önümüzdeki süreçte ikincisini gerçekleştireceğiz ve etkinlik, Stem alanındaki geleceğin parlak liderlerini bir araya getirerek ilham kaynağı olmaya devam edecek. Bu vesileyle her daim yanımızda yer alan Rektörümüz başta olmak üzere, Rektör Yardımcımız Ceren Sultan Elmalı Hocamıza ekibimize, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Bünyamin Bey’e ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Çakmak ve beraberindekiler çocuklara ödüllerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.