Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Fakültelerin ayrı ayrı düzenlediği programlarda Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Psikoloji, İktisat, İşletme ve Beden Eğitimi ve Spor bölümlerini tamlayan çok sayıda öğrencinin mezuniyet coşkusuna ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, Dekanlar, akademisyenler ve aileler katıldı.

Programların açılış konuşmasını yapan Rektör Bülent Çakmak, ETÜ’nün bu yıl 8. dönem mezunlarını gururla uğurladığını belirterek: “4 yıllık zorlu bir maratonun sonunda üniversitemizden başarıyla mezun oluyorsunuz. Bu nedenle öncelikle sizleri kutluyorum. Bu başarıda sizin daima yanınızda olan, destek veren ailelerinizi, sevdiklerinizi ve emeklerinden dolayı hocalarımızı tebrik ediyorum. Her ayrılığın doğasında hüzün kaçınılmazdır. Ancak biliyoruz ki bir Erzurum Teknik Üniversitesi mezunu uzaklarda da olsa, aradan uzun yıllar da geçse artık bir ETÜ’lüdür ve üniversitesiyle ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Çok kıymetli anne ve babalarımıza da şunu da gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki, “Eğitim öğrenciye saygıyla başlar” sloganıyla başladığımız eğitim-öğretim sürecinde bize düşen öncelikli görev ise, ailesine, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı olacak, donanımlı, ilkeli ve nitelikli bireyler yetiştirmek olmuştur. Sevgili Gençler, Mezun olduktan sonra mesleğinizi icra ederken, lütfen işinizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olun, insana insan olduğu için değer verin, konumunuzu-makamınızı nefsiniz için değil insanlığa hizmet etmek için vesile kılın, işinizin hakkını verin ve arayan değil aranan insanlar olun. Yani özetle değerli arkadaşlar, hayatın gayesi sadece iyi bir iş sahibi olmak, para kazanmak, kariyer yapmak, servet sahibi olmak değildir. Aynı zamanda değer sahibi olmak, ilkeli olmak ve insanlığa faydalı bireyler olmaktır. Hayat çok kısa ve zaman son derece kıymetli arkadaşlar; o halde başkasının hayatını yaşayarak harcayacak vaktiniz yok. Başkalarının sizin iç sesinizi bastırmasına izin vermeyin. En önemlisi, kalbinizi ve sezgilerinizi takip edin. Kendinize karşı dürüst olun ve ilkelerinizden taviz vermeyin. Sözlerimi bu duygu ve düşüncelerle tamamlarken sizleri mezuniyetinizden dolayı tekrar tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamınızda yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaketleri ile hediyeleri takdim edildi.

Mezuniyet programları, öğrencilerin kep atma törenleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi