Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Paneli düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Paneli düzenlendi.

ETÜ ev sahipliğinde Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Erzurum Aile ve Sosyal İl Müdürü Cemil İlbaş, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAUM) Müdürü Emel Zorluoğlu Akbey, Erzurum Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şeyma Bingöl ve çok sayıda üniversite mensubu ile öğrenci katıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak belirlenen 25 Kasım etkinlikleri çerçevesinde EKAUM ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen programda kadına karşı şiddet konusunda empati ve farkındalık oluşturmak amacıyla solonda yer alan koltuklara son iki ay içerisinde şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların isimleri yazılırken konferans salonunun girişine ise hayatını kaybeden kadınlar hakkında detaylı bilgileri içeren kartlar asıldı.

ETÜ Psikoloji Kulübü öğrencilerinin yaşamını yitiren kadınları anmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Aile ve Sosyal İl Müdürü Cemil İlbaş, kadına yönelik şiddetin bütün insanlığın problemi olduğunu belirterek: “Biz bugün burada bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıramayız ama iyilerin sayısını artırabiliriz ve iyilerin yanında olduğumuzu gösterebiliriz. Vermiş olduğumuz mücadelenin bir anlamının olması çok çok önemli, çünkü bu bir zulümdür ve bu zulmün karşısında var olmak durumundayız” diye konuştu.

İl Müdürü İlbaş’ın ardından konuşan Rektör Bülent Çakmak ise her türlü canlıya yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceği ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ederek: “Şiddet konusunda toplumsal bir farkındalığın oluşması oldukça önemlidir. İnanıyorum ki bu farkındalık her geçen gün artıyor ve biz de ETÜ olarak bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu düşüncelerle böylesine anlamlı ve özel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Elif Düzgün moderatörlüğünde başlayan panel, Psikolog Deniz Gaye Gündoğdu’nun dinleyicilere kadına yönelik şiddet ile mücadele yolları hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Program, panelistlere ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere hediye takdimi ile sona erdi.