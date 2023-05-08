Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından 3. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla online olarak düzenlenen kongreye ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, EKAUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahtinur Möngü ve Ankara Üniversitesi CITEM Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz Uygur ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Çakmak, Kadın Çalışmaları Merkezi’nin kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda toplumsal farkındalık oluşturma misyonu ile hareket ettiğini belirterek: “Kadın temalı konu ve problemleri ele almak amacıyla düzenlediğimiz kongremizde verimli bir tartışma ortamı oluşturarak, farklı bakış açılarını değerlendirecek ve problemlerin çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulunacağız. Kadının varlığını ortaya koyabilmesi, anlamlı bir varoluş sergileyebilmesi ve ilerleyebilmesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte yalnızca kadınların değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir sorundur. Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, sosyal, ekonomik, kültürel ilerlemenin ön koşuludur. Bu anlamda kongre; sürdürülebilir ve toplumu daha ileri taşıyacak genç nesillerin bilgi, düşünce ve yaklaşımlarını akademik bir ortamda paylaşmasına olanak sağlayacaktır. Böylece öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sunarak toplumsal farkındalığın oluşmasına da destek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kongrenin düzenlenmesine katkı sunan tüm paydaşlarımızı üniversitemiz çatısı altında bir arada görmekten mutluluk duyduğumu belirtmek istiyor, kongreye katkılarınız ve katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, kongrenin kadın sorunları hakkında farkındalık oluşturacağını ifade ederek: “Böylesine önemli bir kongrenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta rektörümüz olmak üzere düzenleme komitesinde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca davetimizi kırmayarak bugün aramızda bulunan Prof. Dr. Gülriz Uygur hocama ayriyeten teşekkür ediyorum. En önemlisi bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, kongrenin bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda sizlere faydalı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Prof. Dr. Gülriz Uygur, düzenlenen kongrenin kadınların eşitliğine dikkat çekmesi bakımından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak kadınların adalete erişimi konusunda dinleyicilere bilgi verdi.

Kongrede ayrıca Yunan mitik dünyasında kadın erkek eşitliğinden kadın hakları bağlamında eskiçağ kanun maddelerine, kadın çalışmalarına yönelik araştırma yöntemlerinden kadına yönelik işlenen bilişim suçlarına kadar çeşitli konular gündeme getirildi.