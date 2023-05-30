Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) İstanbul’un fethinin 540. yıl dönümü düzenlenen panelle kutlandı.

Edebiyat Fakültesi ve Tarih Kulübü’nün iş birliğiyle İstanbul’un fethinin 540. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen panele ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmasını yapan Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naim Ürkmez, uzun bir aradan sonra yüz yüze yapılan bir etkinlikte öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek: “Bugün İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümü münasebetiyle toplandık. Tabii doğal olarak fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul hakkında konuşacağız. Fatih Sultan Mehmet, Türk Tarihi’nin gelmiş geçmiş en büyük hakanlarından birisi ve her yönüyle konuşulması gerekiyor. Çünkü gerek Fatih Sultan Mehmet gerekse de İstanbul’un Fethi günümüz Türk Devleti’ni etkilediği gibi dünya tarihini de hâlâ etkilemektedir” diye konuştu.

Doç. Dr. Ürkmez’in konuşmasının ardından Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Özer fethe kadar olan süreçte İstanbul kuşatmaları hakkında dinleyenlere bilgi verirken, Dr. Öğretim Üyesi Musa Sezer İstanbul’un Fethi ve önemine ilişkin konuştu. Son olarak Dekan Akbulut ise Ayasofya’nın tarihi hakkında konuşma yaptı.

Panel soru cevap kısmından sonra hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.