Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ), akademik ve idari personellere yönelik “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi.

ETÜ’de sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından 25 Mayıs ile 16 Haziran 2023 tarihleri arasında akademik ve idari personellere iş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuat konuları, sağlık konuları ve teknik konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

“İş güvenliği kültürünü geliştirmeliyiz”

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, eğitimin tüm çalışanların genel iş güvenliği kuralları ve kazalardan korunma yöntemlerine yönelik verildiğini belirterek: “İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde, devlete, işverenlere, sendikalara, üniversitelere ve meslek örgütlerine büyük görev ve sorumluluk düşüyor. İnanıyorum ki bu ve benzeri eğitimlerle çalışma ortamımız daha sağlıklı ve daha güvenli konuma gelecektir. Bu vesileyle başta İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’müze ve tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyor, programın hepimiz için verimli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

“Üniversitemizde İSG farkındalığı artırılacak”

Eğitimin, ETÜ’de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması açısından önemli olduğunu belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Yıldırım: “Üniversitemizde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve bu konuda farkındalık düzeyini artırmak amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerle birlikte personelimiz karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretme şansı buldu. Sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında yoğun emek sarf eden eğitim sorumlumuz Öğr. Gör. İclal Avinç Akpınar hocamıza ve bizlere her türlü imkânı sağlayan Rektör Yardımcımızın Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Teorik ve pratik eğitimler verildi

3 hafta süresince devam eden eğitimlerde personele meslek hastalıklarının sebeplerinden hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasına; kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenlerinden iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanmasına kadar pek çok konuda teorik ve uygulamalı dersler verildi.