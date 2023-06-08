Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ), Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında İklim Değişikliği ve Etkileri konulu panel düzenlendi.

ETÜ Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Birimi tarafından “Temiz Deniz, Temiz Dünya” temasıyla Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Ali Fatih Yetim, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çevre kirliliğine dikkat çekme amacıyla düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak, panelin farkındalık oluşturması bakımdan oldukça önemli olduğunu belirterek: “Dünyadaki en tuhaf varlık nedir diye sorarsanız benim cevabım insan olacaktır. Çünkü denizleri kirletiyoruz, havayı kirletiyoruz, toprağa kirletiyoruz, tabiatı kirletiyoruz, atmosferi kirletiyoruz. Şimdi de uzayı kirletmeye başladık; bildiğiniz üzere uzay çöpü diye bir kavram literatürde epeydir konuşuluyor. Kısacası önce evreni bozuyor ve tahrip ediyoruz sonra da eyvah diyerek bozduklarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Bu hafta dolayısıyla malumunuz olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin bir beyanatı oldu. Beyanatında birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. “Yeryüzündeki tüm canlılar geride türünün izini bırakırken biz insanlar medeniyetimizin izini bırakıyoruz. Bizden geriye bir yandan muhteşem mimari yapılar ve sanat eserleri kalacak. Ama diğer yandan ise gelecek kuşaklara çöp dağları hatta okyanusta atıklardan müteşekkil yedinci bir kıta bırakmak üzereyiz.” sözleri hepimizin üzerine düşen sorumluluklar olduğunun en güzel ifadelerinden biridir. İnanıyorum ki dünya toplumları olarak bilinç seviyemiz arttıkça düzenin ve dengenin kurulduğu günleri de göreceğiz. Bu vesileyle böylesine önemli bir konunun gündeme getirildiği panelimizin düzenlenmesinde emeği geçen Doç. Dr. Nihal Gördes Aydoğdu’ya ve panelistlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu

Panel Rektör Çakmak’ın konuşmasının ardından Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ergün Yıldız, Prof. Dr. Alper Nuhoğlu, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Prof. Dr. Alper Erdem Yılmaz’ın katılımcılara iklim değişikliği ve çevre kirliliği hakkında yaptıkları sunumlarla sona erdi.