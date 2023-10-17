Dünyaca ünlü teknoloji firması Huawei’nin akademik partnerleri arasında yer Alan Erzurum Teknik Üniversitesi’nde akademisyenlere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Huawei Türkiye, ICT Academy (Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi) öncülüğünde düzenlenen etkinlikler kapsamında bilişim teknolojileri alanında daha fazla öğrenci yetiştirilmesi amacıyla ETÜ’lü öğrencilere, Huawei yetkilileri tarafından bilgi vermek amacıyla toplantı düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, ETÜ Huawei Ict Academy Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım, Huawei ICT Academy Türkiye Koordinatörü Kübra Harput, Huawei Ar-Ge Müdürü Fatih Mert, Huawei Arge Kıdemli Uzmanı Melike Sırakaya ve akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım Huawei ve ETÜ’nün 2 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek: “Huawei’nin bize sağladığı ekosistemle beraber öğrencilerimize online eğitim içerikleri sunuyoruz. Bu eğitim içerikleri oldukça geniş yelpazede kursları içeriyor ve özelikle pandemi sürecinde öğrencilerimiz bu kurslardan fazlasıyla istifade etti. Huawei ekosistemindeki eğitim materyalleri öğrencilerimizi sektöre hazırlarken aynı zamanda teorik ve pratik bilgiler sunuyor. Huawei’nin bu kapsamda yaptıkları sadece online eğitim içerikleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda çeşitli uluslararası yarışmalar düzenliyorlar ve bizler de bu tip organizasyonlara katılmanızı destekliyoruz. Bunlar sizin üniversite sonrası profesyonel hayata geçtiğinizde işinize çok yarayacak değerli eğitimler. Bu vesileyle ben kendilerine teşekkür ediyor ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yıldırım’ın ardından sunumlarını yapmak üzere kürsüye çıkan Huawei ICT Academy yetkilileri bulut sistemleri, yapay zeka, 5G teknolojisi, ağ ve güvenlik teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri ve bütünleşik iletişim hizmetleri de dahil olmak üzere birçok yeni nesil bilgi teknolojisi ve düzenlenen yarışmalar hakkında dinleyenlere bilgi verdi.

Etkinlik Rektör Çakmak’ın Huawei ekibine teşekkür belgesi takdim etmesi ve Ict Akademi’ye üye olan öğrenciler için düzenlenen çekilişle sona erdi.