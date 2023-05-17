Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası Münasebetiyle Panel düzenledi.

Hemşirelerin topluma yaptığı katkıları onurlandırmak ve hemşirelik mesleğinin geleceğini konuşmak amacıyla düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur Yılmaz Karabulutlu ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Çevrim içi olarak düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Çakmak, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek: “Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin “Herkes için Sağlık” ilkesini benimseyen hemşireler birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin üyesi olma konumundadır. Hemşirelik, özveri isteyen bir meslektir. Florance Nightingale’in Kırım Savaşı sırasında yaşanan dizanteri ve kolera salgınında binlerce askerin hayatını kaybettiği bir dönemde yaptığı analizler ve hemşirelik uygulamaları ile mortalite hızını ciddi boyutlarda düşürmesi; geçmişte yaşanan salgınlarda hemşirelerin ön cephede yer aldığının ve hizmetlerinin ne kadar etkin olduğunun en önemli örneğidir ve bunu Covid 19 pandemisi bizlere tekrar göstermiştir. Tüm dünyada hemşireler, pandeminin gerçek kahramanları olarak kabul edilmiş ve toplum tarafından önemleri daha fazla anlaşılır hale gelmiştir. Bu özel gün vesilesiyle, kaliteli bakım ve bu bakımı sağlayacak hemşirelerin yetiştirilmesinden sorumlu eğitim ve eğitici kalitesinin öneminin yanı sıra mesleği değiştirecek ve geliştirecek kişilerin, siz değerli hemşireler ve geleceğin hemşireleri olacağı gerçeğine de vurgu yapmak istiyorum. Sözlerimi tamamlarken bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı gönderiyorum” diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın konuşmasının ardından panelistler geleceğin lisansüstü hemşirelik eğitimi, hemşirelik mesleğinin geleceği ve öğrenci gözüyle hemşirelik mesleği konuları hakkında dinleyicilere bilgi verdi.

Program Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan hemşirelerin deneyimlerini paylaşması ile sona erdi.