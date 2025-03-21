Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM) tarafından "Gazze: Maziden İstikbale" adlı panel düzenlendi.

Geçmişten günümüze kadar olan süreçte Gazze’de yaşanan olayları konuşmak amacıyla Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen panele ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak, Söz konusu Müslümanlar olduğu zaman dünyanın sessiz kaldığına dikkat çekerek: "Bu toplantı karanlığa yakılan bir ışıktır. Biz Müslümanların yapması gereken şey iyiliği çoğaltmaktır. Biz iyiliği ne kadar çoğaltırsak dünyada var olan kötülüğü o kadar azaltacağımıza inanıyorum. Bugün burada yaptığımız toplantının da iyiliği çoğaltma hareketinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu harekete önderlik eden ESAM’a teşekkür ediyor ve panelin verimli geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın ardından söz alan ESAM Müdürü Doç. Dr. Kübranur Çebi Karaaslan ise Filistin halkına destek vermenin hem tarihi hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu belirterek: "Bu tür etkinliklerin, farkındalığı artırarak Filistinli kardeşlerimizin davasına güç kazandıracağına ve bu davayı unutturmayacağına olan inancımız tamdır. Zulme karşı sesimizi yükseltmek, mazlumların yanında durmak en temel görevlerimizden biridir. Çünkü adaletin olduğu bir dünya için susmak değil, harekete geçmek gerekir. Bugün burada, Gazze’nin geçmişini anlamak, mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe dair umut dolu senaryolar üretebilmek adına önemli bir zemin oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda Panelimizde, alanında uzman akademisyenler Gazze’nin tarihi, mevcut durumu ve bölgedeki siyasi dengeler üzerine değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Hep birlikte, geçmişten ders alarak, bugünü doğru okuyarak ve geleceğe umutla bakarak, Gazze’nin yarınını değiştirecek çözümler üretmek zorundayız çünkü kuvvet bir olmaktan doğmaktadır. Bir kelebeğin kanat çırpışı, dünyanın öbür ucunda fırtınalar koparabilmektedir. İşte bizde tam bu noktada bir kelebeğin kanat çırpışındayız. Çünkü biliyoruz ki, küçük görülen adımlar büyük değişimlerin habercisidir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden programda Dr. Öğr. Üyesi Okan Açıl Filistn’in tarihi geçmişi hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, Dr. Öğr. Üyesi Halil Peçe uluslararası hukuk bağlamında Filistin-İsrail sorununu ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rakipoğlu ise 7 Ekim 2023 olayları ve sonrasındaki süreç hakkında dinleyenlere bilgi verdi.

İlgiyle takip edilen program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. Ardından panelistler, dinleyiciler ve konuklar iftar yemeğinde bir araya geldi.