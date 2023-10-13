Yeni eğitim öğretim yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) öğrenim görmeye başlayan öğrenciler için Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi.

2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemine başlayan ETÜ’de yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitenin sunmuş olduğu akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkanları keşfetmesini sağlamak ve uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programları kapsamında Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi.

Yaşam Merkezi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Levent Çakmur, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen festivalde akademik danışmanlar ile kulüp başkanları üniversiteye yeni başlayan öğrencilere geçmiş yıllarda düzenledikleri etkinlikler ile bu yıl içerisinde faaliyet takvimlerinde yer alan programlar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler ilgi duydukları alanlarda kulüplerin yapmış olduğu çalışmaları görürken, sosyo-kültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek, boş zamanlarını iyi değerlendirmek ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanabilmek için birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüplere üye olup; konserler, ödüllü yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Festivalin açılışında konuşan Rektör Çakmak, Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali’nin bir ETÜ geleneği olduğunu belirterek: “Bu tür faaliyetler siz değerli öğrencilerimiz açısından oldukça önemli. Malumunuz olduğu üzere bu hafta içerisinde tüm fakültelerimizde oryantasyon programları kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenledik. Bu programlarda üniversitemize yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerimize şunu altını çizerek söyledim: 4 yıllık üniversite hayatınız sizler için önemli bir kırılma noktası oluşturuyor. Meslek hayatınız burada geçireceğiniz yılların niteliğine göre şekillenecek. Dolayısıyla bu 4 yıllık süreçte derslerinize gereken önemi gösterirken bugün burada olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer almanız gerekiyor. Çünkü mezunlarımızla sohbet ettiğimiz zaman işverenlerin aradığı en önemli hususun derslerdeki başarınızla birlikte ilave beceriler ve yetkinlikler kazanıp kazanmadığınızdır. Bu nedenle mutlaka bir kulübe üye olun, sosyal sorumluluk projelerinde yer alın. Bunlar sizin kişisel gelişiminiz açısından çok önemli rol oynayacaktır. Bu vesileyle tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, başarılarla dolu bir 4 yıl geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından stantları tek tek gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Çakmak, kulüp faaliyetleri hakkında bilgi alıp, etkinliklere katıldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi Organ Nakil Birimi’nin standını ziyaret ederek organ bağış kampanyasına katıldı.

Festival Asrın ve Üstatlar adlı müzik grubunun konseriyle sona erdi.