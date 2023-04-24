Ramazan Bayramı münasebetiyle Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Rektörlük Fuaye Alanı’nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Programda konuşan Rektör Çakmak: “Ramazan Bayramı’nı kutlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Malumunuz olduğu üzere bu bayram bizler için buruk geçti. Yaşanan deprem felaketinde binlerce canımızı kaybettik. Hepsine tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizde zaman zaman deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler yaşanıyor. Bu noktada böyle acıları bir daha yaşamamak için almamız gereken tedbirleri gözden geçirmeliyiz. Bu anlamda inşallah Ramazan Bayramı ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlı olur ve yeni başlangıçlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

Rektör Çakmak konuşmasının ardından personel ile tek tek bayramlaşarak bir süre sohbet etti.