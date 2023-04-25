Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi’nde Dekanlık devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve üst yönetimin katılımıyla düzenlenen devir teslim törenlerinde Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Uğur Akbulut’a devrederken Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Dekanlık görevini Prof. Dr. Murat Demiraydın’a devretti.

Törende konuşan Rektör Çakmak şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu’na ve Prof. Dr. Ali Fatih Yetim’e teşekkür ederek, görevi devralan Prof. Dr. Uğur Akbulut’a ve Prof. Dr. Murat Demiraydın’a yeni görevlerinde başarılar diledi.

Tören Rektör Çakmak’ın plaket takdimi ile sona erdi.