Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) 2021-2022 Yılı Akademik Giysi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) 2021-2022 Yılı Akademik Giysi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Aşama kaydeden akademisyenlerin cübbe giydiği Atıf, Yayın, Bilim, Proje, Başarı, En Yüksek Etki Faktörlü Dergide Yayın, Yılın Eğitimcisi, Genç Araştırmacı, Kulüp Akademik Danışmanlık Ödülü, Yüksek Lisans Tez Ödülü ile Rektörlük Özel Ödülü dallarında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim ile çok sayıda akademik ve idari personelle aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, geleneksel olarak düzenlenen programa başvuruların her geçen yıl artarak devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Değerli arkadaşlar, Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir’ sözünü duymuşsunuzdur. Bu sözün çok sayıda sanatla ilgilenmesinden dolayı bin bir sanat ustası lakabıyla tanınan Necmeddin Okyay’a ait olduğu söylenmektedir. İmam ve hatip olan Okyay’ın gül yetiştiriciliği, hattat, ebruzen, tuğrakeş, kâğıt cilalama, mücellit gibi işler ile ilgilendiği bilinmektedir. Bu söz, kişilerin yapmış olduğu işler neticesinde başarılarının takdir edilmesi halinde daha verimli işler yapacaklarını belirtmek için kullanılmaktadır. Burada önemli olan yapılan iltifatın kişinin şahsına değil ortaya çıkarmış olduğu işe yapılmasıdır. Biz de böylece farklı alanlarda ödül vermek, dolayısıyla personelimizin yaptığı işi takdir ettiğimizi göstermiş oluyoruz. Elbette ödül almak için işimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde değiliz ancak ödüllendirmenin pozitif bir motivasyon sağladığı da doğrudur. Bu anlamda ödül alan arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu süreçte başta Birol hocam olmak üzere değerlendirme süreçlerinde yer alan tüm arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Nazik teşriflerinizden dolayı sizlere de teşekkür ederek, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Program cübbe giyen ve ödül alan akademisyenlere hediyelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.