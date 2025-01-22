Erzurum Teknik Üniversitesi’nde, Ar-Ge faaliyetlerinin sanayi ile buluşması amacıyla Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Erzurum TTM), Dış Paydaş Toplantısı Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Erzurum Sanayi İl Müdürü Ender Cihantimur, ETU TTM Müdürü Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, KOSGEB Uzmanı Halil Barış Gezmiş ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden Mühendis Yunus Emre Alkan katılım sağladı.

Toplantıda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının sanayiye entegre edilerek üretime dönüştürülmesi için iş birliği süreçlerinin etkin bir şekilde yürütüleceğini ifade ederek bu süreçte Erzurum Teknik Üniversitesinin ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli desteği sağlayacağına vurgu yaptı.