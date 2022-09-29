Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2022-2023 Akademik Yılında ETÜ’de öğrenim görmeye başlayan öğrencilerle Hoş Geldin Buluşmasında bir araya geldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2022-2023 Akademik Yılında ETÜ’de öğrenim görmeye başlayan öğrencilerle Hoş Geldin Buluşmasında bir araya geldi.

Yeni dönemle birlikte öğrencilere ETÜ’de sunulan akademik imkanların yanı sıra sosyal, kültürel, sportif faaliyetler hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin üniversiteye adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla düzenlenen programa Rektör Bülent Çakmak’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ümit İncekara, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Bostancı, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Ali Fuat Açıkgöz ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmasına “Üniversitenize hoş geldiniz” diyerek başlayan Rektör Çakmak, ETÜ’de öğrenim görecek gençlerin sunulan imkanlardan en etkili şekilde yararlanmalarını ve taleplerini çekinmeden kendilerine ulaştırmaları gerektiğini belirterek: “Bizim her zaman önceliğimiz öğrencilerimiz oldu. Sizler var olduğunuz için bizler varız. Üniversitelerin temel misyonlarından biri eğitim ve öğretimi nitelikli bir şekilde öğrencilerine aktarmaktır. Biz de bu noktada ETÜ olarak ‘öğrenci merkezli’ bir eğitim öğretim vermenin çabası ve gayreti içindeyiz. Öğrenci merkezli dediğimiz zaman şunun altını çizmem gerekiyor ki; öğrencilerimizin her türlü talebini dikkate alıyoruz ve değerlendirmelerimizi bu doğrultuda yapıyoruz” dedi.

Konuşmasının devam eden bölümünde 4 yıllık üniversite eğitimi süresince öğrencilere de önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Rektör Çakmak: “Bizler, hocalarınız olarak sizin nitelikli ve kaliteli bir eğitim almanız için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ancak sizin de mezun olduğunuzda donanımlı bireyler olabilmeniz için derslerde verilenlerle yetinmeyip kişisel gelişiminize katkı sağlayacak her türlü imkândan istifade etmeniz gerekiyor. Hedefinizi olabildiğince yüksek tutmalı ve bu hedefe ulaşmak için gayret etmelisiniz. Çünkü bu gayret sizi 4 yılın sonunda rakiplerinizden ayrıştıracak ve çok önemli kazanımlar olarak geri dönecektir” diye konuştu.

ETÜ bünyesinde bulunan birimlerin her zaman öğrencilerin hizmetinde olduğunu hatırlatan Rektör Çakmak: “Kariyer Planlama Merkezi, Bilim ve Fikir Atölyesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kristal Girişimcilik Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri ve Kütüphanemiz başta olmak üzere tüm birimlerimiz sizlere daha verimli bir eğitim hayatı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu düşüncelerle; hepinize bir kez daha gönülden hoş geldiniz diyor, başarılarla dolu bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Program, öğrencilerin Rektör Çakmak’a sorularını yöneltmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.