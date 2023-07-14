Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında “Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Darbelerin Tarihsel Evreleri ve Sonuçları” konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, 15 Temmuz Kahramanlık Destanı adlı sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmed Gökhan Polatoğlu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği ve Türk halkının destekleri ile kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan yeni devletin yönetim şekli hakkında bilgi vererek; 1921 Anayasası ile “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesi doğrultusunda çoğunlukçu demokrasi uygulamaları adına atılan adımlara değindi. Cumhuriyet Dönemi’nde çok partili siyasi hayata geçiş süreci ve bununla bağlantılı olarak 1946’da Demokrat Parti’nin kurulması sonrası yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Polatoğlu, Türk demokrasi tarihinin dönüm noktalarından biri olan 1960 darbesi ve etkileri ile 1980 darbesi ve sonrası yaşanan süreçleri anlattı.

Program, Rektör Çakmak’ın Doç. Dr. Mehmed Gökhan Polatoğu’na teşekkür belgesini vermesiyle sona erdi.