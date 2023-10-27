Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Erzurum Şube Başkanlığı iş birliğiyle Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları münasebetiyle “Gazilerimizle 100. Yıl” etkinliği düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda Düzenlen etkinliğe ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, akademisyenler, gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı şehir olan Erzurum’da 100. Yıl coşkusu yaşanırken gaziler, özel gereksinimli bireyler ve sporcular ETÜ’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunun ardından başlayan programın açılışında konuşan Atatürk Ortaokulu Rehber Öğretmeni özel gereksinimli Ömer Bektaş, Türk milletinin cumhuriyet yönetimiyle birlikte özgürlük ve eşitlik gibi temel insan haklarına kavuştuğunu belirterek: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin armağan ettiği cumhuriyet ile Türk milleti bağımsız, özgür ve güven içinde bir yaşama kavuşmuştur. Bu nedenle atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyetin anlam ve önemini çok iyi kavramak, Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve görevimizi hakkıyla yerine getirmek durumundayız. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize esenlikler ve şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

Ömer Öğretmenin konuşmasının ardından sahneye çıkan dünya şampiyonu milli sporcu Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu ve bilek güreşi sporcusu Muhammet Kimkuran müsabakalarda milli formayı taşımanın gururunu dinleyenlere anlattı.

Daha Sonra Yurt içi ve sınır bölgelerinde düzenlenen çeşitli operasyonlarda yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu gaziler Recep Akgül, Hüseyin Tekin, Fırat Küçük, Sedat Aktaş, Mehmet Korkmaz, Ensar Güney ve Halil İbrahim Çelik yaşadıklarını anlatarak vatan için gerekirse canlarını vermeye hazır olduklarını belirttiler.

Program Osman Gazi Ortaokulu özel gereksimli öğrencisi Abdulkadir Akpınar’ın şiir okumasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.