Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde devir teslim töreni düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde devir teslim töreni düzenlendi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın katılımıyla Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen törende ETÜ yönetimi ve daire başkanları yer aldı.

Törende konuşan Rektör Bülent Çakmak makam ve mevkilerin değişilebileceğini belirterek “Bugüne kadar üniversitemize vermiş olduğu hizmetlerden ötürü rektör yardımcılarımıza ve genel sekreterimize gönülden teşekkür ediyorum. Görevi devralan yeni arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın konuşmasının ardından Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu Rektör Yardımcılığı görevini Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Fen Fakültesi öğretim üyesi Ceren Sultan Elmalıya devrederken; Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim ise görevini Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Dumlu’ya devretti.

Tören Rektör Çakmak’ın plaket takdimi ile sona erdi.